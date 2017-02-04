Контрабандистов ГСМ в Кыргызстане задержали пограничники

В селе Кен-Булун Чуйской области пограничники задержали граждан КР, занимавшихся перекачкой горюче-смазочных материалов через шланг, проложенный по дну реки Чу, из Казахстана в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По ее данным, грузовая машина контрабандистов марки DAF была оборудована квадратными цистернами вместимостью около 30 тонн.

«На момент задержания в цистерну было закачано около 15 тонн дизельного топлива. Задержанные и контрабандный груз будут переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.