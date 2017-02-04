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Криминал

В «Кыргыз почтасы» проворовались. Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц и работников филиала ГП «Кыргыз почтасы» и Новопавловского почтового отделения связи. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что с 2014 по 2016 год они незаконно присвоили 2 миллиона 197 тысяч 405 сомов, предназначенные для выплаты пенсий и пособий.

«Они вносили в официальные документы и ведомственную отчетность заведомо ложные сведения, искажающие факты выплат населению», - добавили в главном надзорном ведомстве.

Ведется следствие.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/43774/
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