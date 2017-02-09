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Бишкек-24

Непредвиденные праздники обойдутся мэрии Бишкека в 1,7 миллиона сомов

На непредвиденные праздники Управление капитального строительства мэрии Бишкека потратит 1,7 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

УКС столичной мэрии объявил тендер на закупку услуг по оформлению города к праздникам. На эти цели выделили 2 миллиона 865 тысяч сомов.

Так, на подготовку к 8 Марта потратят 60 тысяч сомов, на Нооруз – 1 миллион 105 тысяч сомов, на непредвиденные праздники республиканского и городского масштаба – 1,7 миллиона сомов.

Следует отметить, к Ноорузу напечатают 6,5 тысячи баннеров, а к непредвиденным праздникам - 10 тысяч. 
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/44392/
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