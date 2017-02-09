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Бишкек-24

В Бишкеке сегодня выберут нового мэра

Депутаты Бишкекского городского кенеша сегодня выберут мэра столицы Кыргызстана. На должность градоначальника претендуют двое – и.о. мэра Албек Ибраимов и временно безработный Нурдин Абдылдаев. 

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Первого выдвинула коалиция большинства, второй - выдвиженец оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс». Еще одна фракция, не входящая в коалицию большинства БГК, «Мекеним Кыргызстан» и премьер-министр Кыргызстана не воспользовались правом выдвижения кандидатур на пост мэра.

  • Чтобы стать столичным градоначальником, кандидату надо набрать не менее 23 голосов из 45.

Мэр выбирается на время действующего созыва БГК, выборы в который состоялись 11 декабря 2016 года. Нардепы приступили к работе в конце декабря прошлого года. 
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/42964/
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