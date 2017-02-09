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Бишкек-24

До 9 января ЦИК назначит выборы мэра Бишкека

Центризбирком назначит выборы мэра Бишкека не позднее десяти календарных дней со дня первой сессии вновь избранного городского кенеша. Так гласит Закон «О статусе столицы».

Новоизбранные депутаты на первое заседание собрались сегодня, 30 декабря. Таким образом, до 9 января ЦИК должен назначить дату выборов. В настоящее время действующий градоначальник Албек Ибраимов работает с приставкой «и.о.». Его избрали 27 февраля 2016 года.

Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра имеют все фракции и коалиции фракций городского кенеша, а также премьер-министр.

Мэр избирается депутатами путем тайного голосования. Два последних  градоначальника – Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов – были единственными кандидатами.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/42635/
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