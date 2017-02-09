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Бишкек-24

Столичные депутаты не смогли собраться на первую сессию вовремя

Новоизбранные депутаты Бишкекского городского кенеша не смогли сегодня вовремя собраться на свою первую сессию.

Заседание назначено на 10.00. Но и спустя 45 минут в зале было пусто.

Право ведения первой сессии предоставляется, согласно действующему законодательству, старейшему депутату. Им является известный эколог Эмиль Шукуров (СДПК), 1938 года рождения. Самый молодой депутат - 22-летний студент дипакадемии Темирлан Токобеков («Республика – Ата Журт»).

Всего в городском кенеше 45 народных избранников.

Напомним, по итогам выборов СДПК досталось 13 мандатов, «Республике Ата-Журт» – 12, «Онугуу-Прогрессу» - 8, «Мекеним Кыргызстану» - 7, «Кыргызстану» - 5.

На сессии стоят организационные вопросы, в том числе избрание председателя.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/42609/
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