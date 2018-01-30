На выборах в городской кенеш Таш-Кумыра победила партия «Мекеним Кыргызстан»

По итогам голосования на досрочных выборах в городской кенеш Таш-Кумыра победила партия «Мекеним Кыргызстан». Такие данные опубликованы на сайте ЦИК по итогам подсчета голосов автоматически считывающими урнами.

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 10 тысяч 561 человек. Это 53,72 процента от общего числа избирателей. На места в местном кенеше претендовали семь политических партий. Однако нужно количество голосов набрали лишь пять из них.

По итогам выборов «Мекеним Кыргызстан» набрала 3 тысячи 202 голоса избирателей, что составляет 30,32 процента от общего числа участвовавших в выборах человек.

На втором месте партия СДПК. За нее проголосовали 2 тысячи 608 человек (24,69 процента). У партии «Ата-Журт» 1 тысяча 294 голоса (12,25 процента), у «Таш-Комур жаштары» — 1 тысяча 186 голосов (11,23 процента), у «Онугуу-Прогресса» — 1 тысяча 97 голосов (10,39 процента). Меньше всего голосов набрали «Улуу коч» — 683 (6,47 процента) и «Бутун Кыргызстан» — 359 (3,4 процента).

В кенеш Таш-Кумыра проходят «Мекеним Кыргызстан» (10 мандатов), СДПК (9 мандатов), «Ата-Журт» (4 мандата), «Таш-Комур жаштары» (4 мандата) и «Онугуу-Прогресс» (4 мандата).

Против всех кандитов в Таш-Кумыре проголосовали 43 человека (0,43 процента от общего числа голосовавших). Еще 89 бюллетеней признаны недействительными.

Напомним, что кенеш Таш-Кумыра распустили после того, как депутаты дважды не смогли избрать мэра города.