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Выборы

Глава ЦИК: На результаты голосования сайт samara.kg повлиять не мог

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что никакого влияния сайт samara.kg на ход голосования не оказал.

По ее словам, к системе в ЦИК этот сайт не имеет никакого отношения.

«Данные, которые были оглашены после обработки бюллетеней, предварительные. Основным является ручной подсчет голосов, и, как показывает практика, расхождения оказались небольшие. Повторюсь: система подсчета сработала без внешних влияний. Это достоверные итоги, и я как глава ЦИК гарантирую это», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что утечка информации о данных избирателей могла быть от самих избирателей. ЦИК известно, что некоторые граждане сами добровольно отдавали свои паспорта агитаторам кандидатов в президенты. Известно членам комиссии и о так называемых письмах счасть», адрессованных персонально избирателям. С этими фактами ЦИК планирует также разобраться.

Выборы президента прошли 15 октября. Победил выдвиженец от СДПК Сооронбай Жээнбеков. Он получил 54,22 процента голосов.
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