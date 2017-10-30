Заместитель председателя ЦИК отказалась подписывать протокол итогов выборов-2017

Заместитель главы ЦИК Атыр Абдрахматова отказалась подписывать итоговый протокол по результатам выборов президента-2017.

Она озвучила особое мнение, в котором подчеркнула, что ЦИК нарушил целый перечень статей избирательного законодательства еще на этапе сбора подписей, нарушено и равенство кандидатов в президенты при ведении ими агитации и предоставлении им бесплатного эфира. Атыр Абдрахматова подчеркнула, что имели место запугивание и давление на избирателей, не было и попыток со стороны ЦИК противостоять административному ресурсу.

Протокол не подписала и Гульнара Джурабаева. Ее не было на итоговом заседании, но ее особое мнение ЦИК не учел, так как она отсутствовала.

Выборы президента прошли 15 октября. Сооронбай Жээнбеков победил. За него проголосовали 54,22 процента избирателей.