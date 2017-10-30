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Выборы

Судебные разбирательства по выборным жалобам завершены. ЦИК готов огласить итоги

Кандидат в президенты страны Токтайым Уметалиева проиграла процесс в Верховном суде по иску к ЦИК. Об этом ИА «24.kg» сообщила она сама.

По ее мнению, слушание проходило предвзято. «Судья не учел замечание истца о том, что Бишкекская ТИК и мэрия нарушили закон, создав 27 дополнительных участков на выборах президента в столице. Я требовала отменить итоги голосования на этих участках», — сказала Токтайым Уметалиева.  

В ЦИК ИА «24.kg» сообщили, что это единственное судебное разбирательство, из-за которого члены комиссии не могли официально объявить результаты выборов, дожидаясь решения суда.

«Как только в общий отдел поступит копия постановления Верховного суда, ЦИК подведет итоги», — пояснили в ведомстве.

Выборы главы государства прошли 15 октября. Победил, по предварительным данным, выдвиженец СДПК Сооронбай Жээнбеков.
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