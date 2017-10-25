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Выборы

Всего по итогам выборов в Кыргызстане отменили итоги голосования на 8 участках

«Из 2 тысяч 375 избирательных участков итоги голосования отменили на восьми УИК в Сузакском, Кара-Суйском, Сокулукском районах и за рубежом», — сообщил сегодня на заседании Центризбиркома заведующий отделом по организации выборов ЦИК Айбек Омуралиев.

Сегодня обсуждают информацию о приеме протоколов об итогах голосования на выборах президента Кыргызстана. В итоге обсуждения Центризбирком отменил результаты:

На четырех УИК Сузакского района Джалал-Абадской области:

— УИК №2118, разница между данными АСУ и ручного подсчета — 577 бюллетеней;

— УИК №2119, разница — 259;

— УИК №2120, разница — 126;

— УИК №2126, разница — 85.

— одна УИК Сокулукского района Чуйской области, разница — 55;

— одна УИК Кара-Суйского района Ошской области, разница — 48;

— одна УИК МИД КР (Турция, Анкара), разница — 9;

— одна УИК в Бишкеке, разница — 2.
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