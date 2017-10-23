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Выборы

ЦИК Кыргызстана обнародовал списки граждан, принявших участие в выборах

ЦИК Кыргызстана обнародовал списки граждан, принявших участие в выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 37-1 Конституционного закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» Центризбирком разместил на официальном сайте списки избирателей. Списки вывешены также на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий.

Всего в выборах президента Кыргызстана приняли участие 3 миллиона 25 тысяч 770 человек. Ознакомиться со списками проголосовавших можно по ссылке.
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