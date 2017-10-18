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Выборы

Выборы-2017. В Центризбирком поступило 791 обращение

После голосования на выборах президента Кыргызстана с 16 августа по 18 октября в Центризбирком поступило 791 обращение.

В том числе 335 смс-сообщений — относительно уточнения в списке избирателей, 36 благодарностей за работу, 30 вопросов относительно кандидатов на должность президента Кыргызстана. Еще 43 вопроса касались процедуры голосования за рубежом, а 32 вопроса — проведения предвыборной агитации кандидатами.

111 вопросов не входили в компетенцию Центризбиркома КР, 82 вопроса были по организационным моментам и 122 — по форме №2.

Большая часть поступивших заявлений носила справочный характер.

На подведение официальных результатов отводится 20 дней. Официальные итоги выборов должны огласить не позднее 5 ноября.
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