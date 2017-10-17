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Выборы

Сколько заработала ОТРК на кандидатах в президенты

Отчет о полученных деньгах от кандидатов в президенты за предвыборную агитацию опубликовал глава Общественной телерадиокорпорации (ОТРК) Илим Карыпбеков.

По его словам, большая часть денежных средств пойдет на погашение ссуды, полученной от правительства Кыргызстана на приобретение передвижной телевизионной студии КТРК.

Больше всего — 20,7 миллиона сомов — на политическую рекламу на ОТРК потратил Омурбек Бабанов. Сооронбай Жээнбеков — 14,2 миллиона сомов, Темир Сариев — 8,02 миллиона сомов, Арсланбек Малиев — 2,3 миллиона сомов, Бакыт Торобаев — 1,4 миллиона сомов, Улукбек Кочкоров — 246,2 тысячи сомов, Азимбек Бекназаров — 139,4 тысячи сомов, Токтайым Уметалиева — 31,5 тысячи сомов, Эрнис Зарлыков — 97,8 тысячи сомов.

Всего ОТРК заработала в период выборов 47 миллионов 411 тысяч 895 сомов.
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