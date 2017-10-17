Выборы-2017. Цивилизованность передачи власти и ограничение свободы слова

Европейская служба внешних связей (МИД ЕС) представила свое заключение по итогам мониторинга президентских выборов в Кыргызстане.

Отмечено, что активное участие граждан в мирных, упорядоченных и конкурентных выборах будущего президента подтверждает приверженность страны демократии и реформе политической системы.

«За последние годы власти страны смогли внести вклад в совершенствование избирательного процесса и повышение прозрачности выборов при поддержке международных доноров, включая Европейский союз. Согласно предварительным выводам Международной миссии по наблюдению за выборами, прошедшие выборы внесли вклад в укрепление демократических институтов путем обеспечения цивилизованной передачи власти от одного избранного президента другому. Выборы были конкурентоспособными и хорошо организованными», — сказано в заключении.

Тем не менее миссия наблюдателей выявила заметные недостатки, такие как подкуп голосов, давление на избирателей, ограничение свободы СМИ и использование административного ресурса.

«Властям Кыргызстана следует эффективно соблюсти предстоящие рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, а Европейский союз готов оказать свое содействие в этом процессе», — подчеркнули наблюдатели.

В целом миссия наблюдателей ЕС признала выборы состоявшимися, отметив, что прецедент мирной передачи власти осуществлен.

Наблюдатели Посольства США в КР отметили, что правительство и народ Кыргызстана могут гордиться успешным проведением выборов-2017. Но призвали ЦИК прозрачно рассматривать все жалобы по каждому нарушению.