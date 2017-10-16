Алмазбек Атамбаев: Честности и демократии нет уже в самих США

«Честности и демократии нет уже в самих США». Об этом на встрече с главами миссий международных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана сказал президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, помощник Барака Обамы Майкл Макфол сообщил СМИ, что выборы в Кыргызстане выиграл соратник действующего президента. «Конечно, если выиграл бы проамериканский кандидат, то они пели бы соловьями», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Глава государства подчеркнул: несмотря на то, что на выборах было финансирование извне, Кыргызстан смог отстоять свою независимость.

На встрече присутствовали главы миссий от стран СНГ, ОБСЕ, ШОС, Совета сотрудничества тюркоязычных стран, Организации Исламского сотрудничества, Европейского парламента, а также представители из России, Узбекистана и КНР.

Отметим, накануне в Кыргызстане прошли выборы главы государства. По предварительным подсчетам, лидирует кандидат от партии власти Сооронбай Жээнбеков. С победой его уже поздравил глава России Владимир Путин.