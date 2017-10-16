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Выборы

Результаты от ручного подсчета голосов поступили в ЦИК

Результаты от ручного подсчета голосов поступили в ЦИК. Об этом сообщила сегодня журналистам глава комиссии Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, явка избирателей в республике составила 55,93 процента. Наибольшая активность избирателей наблюдалась в городе Оша — 68,14 процента, а также в Таласской области, где на участки пришли 61,05 процента избирателей.

С 98,3 процента участков результаты поступили. Еще ожидаются результаты из-за рубежа и из отдаленных регионов республики. От ручного подсчета поступили почти 99 процентов протоколов. После обновления системы они станут доступны.

Сооронбай Жээнбеков набрал 54,81 процента голосов избирателей (917 тысяч 219 человек). Его оппонента Омурбека Бабанова поддержали 564 тысячи 573 человека, или 33,74 процента избирателей.
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