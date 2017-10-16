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Выборы

Независимые наблюдатели: Подкуп избирателей велся вне УИКов

«Подкуп избирателей велся вне пределов избирательных участков. И в основной массе подкуп был не в день голосования, а значительно ранее», — заявил сегодня на пресс-конференции координатор по независимому наблюдению Фонда «Гражданская платформа» Алмаз Абдыкеримов.

«Наши наблюдатели зафиксировали несколько случаев, когда возле участков стояли автомашины, к которым подходили избиратели. Видно было, что они берут деньги, отмечаются в списках и уходят. Были группы людей возле участков, к которым тоже подходили люди, отмечались и уходили. В Караколе, к примеру, на трех участках зафиксировали раздачу денег избирателям. Но когда сообщили представителям УИКа и те вызвали милиционеров, машин, где раздавали деньги, уже не было», — сказал Алмаз Абдыкеримов.

«Мы не можем заменять собой правоохранительные органы, не можем сами проводить расследования, тем более что наших наблюдателей было по одному человеку на участке. Даже если они пытались проводить фото- и видеосъемку, люди начинали вести себя агрессивно. Мы советовали наблюдателям быть осторожными, а не пытаться остановить процесс. Безопасность была в приоритете», — добавил он.

Мониторинг предвыборной кампании и процесса голосования вели в 12 городах страны 15 долгосрочных и 500 краткосрочных наблюдателей. Они зафиксировали 9 фактов подкупа избирателей.

Поскольку подкуп является преступлением частного обвинения (дело возбуждается только по заявлению потерпевшего), оно является труднодоказуемым, отмечается в отчете фонда.

По итогам выборов президента в стране лидирует Сооронбай Жээнбеков.
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