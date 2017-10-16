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Выборы

Выборы-2017. Низкую явку связали с недоверием избирателей к кандидатам

Низкая явка на выборах президента Кыргызстана связана с недоверием избирателей к кандидатам. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил координатор по независимому наблюдению Фонда «Гражданская платформа» Алмаз Абдыкеримов.

«Несмотря на нарушения, которые выявлены, в целом президентские выборы прошли в соответствии с национальным законодательством, на конкурентной основе, и в результатах мы не сомневаемся. Результаты стали итогом деятельности государственных органов, самих кандидатов, журналистов — всех вовлеченных в избирательный процесс сторон», — сказал он.

«Отмечалась достаточно низкая явка — около 56 процентов от общего числа избирателей. И, на наш взгляд, это связано с тем, что многие, кто не пришел, не верят в возможности кандидатов изменить нашу политическую и социально-экономическую ситуацию в лучшую сторону. Еще часть людей считали, что среди представленных кандидатов нет достойных», — добавил Алмаз Абдыкеримов.

По его словам, мониторинг предвыборной кампании и процесса голосования вели в ключевых 12 городах страны 15 долгосрочных и 500 краткосрочных наблюдателей. Они не охватывали всю страну.

По итогам голосования лидирует Сооронбай Жээнбеков, набравший около 55 процентов голосов.
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