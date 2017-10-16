Наблюдатели от СНГ: Списки избирателей сформированы тщательно, но были проблемы

Списки избирателей сформированы тщательно, но были и проблемы. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, на четырех участках ввели резервное голосование с использованием обычных урн. За ходом голосования следило большое число местных и зарубежных наблюдателей. «На участках было до 30 человек. Мы не ожидали, что будет столько наблюдателей. Многие из них — представители штабов кандидатов», — сказал Сергей Лебедев.

Он добавил, что возникали проблемы со списком избирателей. «Этого не избежать никогда. Некоторые не находили себя в списках. Я видел, как парень не смог получить бюллетень. Операторы ГРС идентифицировали его. Выяснилось, что он прописан на соседней улице и должен голосовать там. Такие случаи были не только в Бишкеке. Это жизнь. Подготовительная работа по формированию списков проводилась тщательно. Списки были достаточно точными», — отметил Сергей Лебедев.

По итогам обработки 97 процентов бюллетеней, на выборах президента Кыргызстана лидирует Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 54,22 процента избирателей, пришедших на выборы.