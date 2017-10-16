Наблюдатели миссии СНГ положительно оценили выборы президента Кыргызстана. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

По его словам, до приезда в Кыргызстан Исполком СНГ наблюдал за предвыборной борьбой и подготовкой, анализировал законодательство. «Приехав, мы теоретически были готовы. Изменения мы оцениваем положительно. Они приближают КР к общепринятым демократическим принципам проведения выборов. Вместе с тем остаются национальные приверженности, традиции. Их соблюдение ни в коем случае не приводит к противоречиям», — сказал Сергей Лебедев.

Он добавил, что наблюдатели долго обменивались мнениями.

Мы позитивно оцениваем изменения законодательства. Пока еще ни в одной республике СНГ не внедрены так массово технические средства для проведения выборов. Это интересное продвижение вперед. Сергей Лебедев

«Выборы достоверные. Бюллетени вбросить невозможно. У нас были некоторые опасения. Незнание, сбои могли привести к очередям. Если бы техника отказала, началась бы неразбериха при подсчете. К нашему удивлению, она работала. Сбои были, но оператор тут же устранял неполадки. Аналогичные сигналы поступали с других участков, но массовых отказов не было», — отметил Сергей Лебедев.

По итогам обработки 97 процентов бюллетеней, на выборах президента Кыргызстана лидирует Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 54,22 процента избирателей, пришедших на выборы.