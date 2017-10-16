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Выборы

Наблюдатели миссии СНГ положительно оценили выборы президента Кыргызстана

Наблюдатели миссии СНГ положительно оценили выборы президента Кыргызстана. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

По его словам, до приезда в Кыргызстан Исполком СНГ наблюдал за предвыборной борьбой и подготовкой, анализировал законодательство. «Приехав, мы теоретически были готовы. Изменения мы оцениваем положительно. Они приближают КР к общепринятым демократическим принципам проведения выборов. Вместе с тем остаются национальные приверженности, традиции. Их соблюдение ни в коем случае не приводит к противоречиям», — сказал Сергей Лебедев.

Он добавил, что наблюдатели долго обменивались мнениями.

Мы позитивно оцениваем изменения законодательства. Пока еще ни в одной республике СНГ не внедрены так массово технические средства для проведения выборов. Это интересное продвижение вперед.

Сергей Лебедев
«Выборы достоверные. Бюллетени вбросить невозможно. У нас были некоторые опасения. Незнание, сбои могли привести к очередям. Если бы техника отказала, началась бы неразбериха при подсчете. К нашему удивлению, она работала. Сбои были, но оператор тут же устранял неполадки. Аналогичные сигналы поступали с других участков, но массовых отказов не было», — отметил Сергей Лебедев.

По итогам обработки 97 процентов бюллетеней, на выборах президента Кыргызстана лидирует Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 54,22 процента избирателей, пришедших на выборы.
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