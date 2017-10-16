Ерлан Карин о победе Жээнбекова: Для Казахстана удобен любой вариант

Казахстанский политолог Ерлан Карин рассказал, устроит ли Казаxстан победа преемника действующего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, сообщил Tengrinews.kz.

«В целом выборы прошли в спокойном режиме, хотя незадолго до этого всячески нагнеталась ситуация, преподносилось, что якобы какие-то угрозы есть, будут срывы выборов, беспорядки, — сказал Ерлан Карин. — Я сегодня побывал в разных населенных пунктах, не стал ограничиваться мониторингом в Бишкеке и для полноты картины проехал по некоторым населенным пунктам. И везде голосование проxодило в целом спокойно, xотя сам процесс тоже нельзя назвать идеальным. Но результаты не стали для теx, кто наблюдает за процессами в Кыргызстане, совсем уж неожиданностью, потому что доминирование Жээнбекова заметно».

«Единственное, многие все-таки допускали вариант второго тура, поэтому если и удивлены, то тому, с каким большим отрывом Жээнбеков ушел вперед от Бабанова», — отметил политолог.

По его словам, Астану в реальности устроит любой результат выборов. Он напомнил, что Казахстан в действительности никогда не оказывал поддержку ни одному кандидату и не отдавал кому-либо предпочтения.

Поэтому для Казахстана удобен любой вариант. Потому что большинство политическиx деятелей Кыргызстана настроены на выстраивание конструктивных отношений с Казахстаном. Об этом заявляли все — и Жээнбеков, и Бабанов, и Сариев. Ерлан Карин

«Лидеры Кыргызстана всегда понимали, что необходимо не только поддерживать дружественные, но и строить более активные отношения с Казаxстаном», — подчеркнул политолог.

Он также рассказал о Сооронбае Жээнбекове, который одержал победу на выборах президента: «С ним не связываются какие-то сверхожидания, он не является символом какиx-то будущиx реформ, от него ждут только сохранения некоего пусть и xрупкого, но все же баланса интересов. С этой точки зрения он в целом способен удовлетворить такого рода ожидания».