Списки избирателей необходимо улучшать

Коалиция «За демократию и гражданское общество» не может указать причины, по которым избиратели не могли найти себя в списках, но эти данные все равно указывают на неточности в списках и необходимость улучшения их качества, говорится в информации общественного объединения о предварительных данных наблюдения за ходом голосования на выборах президента Кыргызстана, которые прошли накануне, 15 октября.

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На 29 процентах избирательных участков (ИУ) было от одного до пяти избирателей, не нашедших себя в списках.

На 26 процентах участков число избирателей, не нашедших себя в списках, составило от 6 до 10. И на 7 процентах ИУ более 10 граждан не нашли себя в списках.

На двух процентах ИУ имели место случаи, когда люди не смогли проголосовать из-за технических сбоев оборудования по идентификации избирателей. На 6 процентах ИУ участковые комиссии произвели замену АСУ в связи со сбоями.

Менее чем на одном проценте участков зафиксированы случаи, когда избирателям разрешали голосовать без прохождения идентификации.

Присутствие посторонних лиц, не имеющих права находиться внутри участков, агитация, и запугивание либо давление на избирателей имели место менее чем на одном проценте участков.

Наблюдатели коалиции не зафиксировали случаев подкупа избирателей и случаев, когда гражданам было разрешено проголосовать, несмотря на то, что их не было в списке. Наблюдатели беспрепятственно осуществляли наблюдение на всех участках. Серьезные нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования, составили менее одного процента участков.