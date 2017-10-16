На избирательном участке № 9001 в Москве многие не нашли себя в списках

На избирательном участке №9001 в Москве многие избиратели не нашли себя в списках. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

Отмечено, что в ходе голосования каких-либо технических сбоев или иных нарушений не зафиксировали. Наблюдалась большая активность избирателей.

Применение новых избирательных технологий в процессе голосования в соответствии с законодательством КР повысило уровень организации проведения выборов.

Однако несколько десятков граждан КР не нашли себя в списке избирателей УИК №9001. Согласно конституционному закону право голоса имеют только те, кто прошел биометрическую регистрацию и встал на консульский учет.

Несмотря на пояснения ГРС о том, что находящийся за границей гражданин может попасть в список избирателей, встав на консульский учет и сдав биометрические данные, граждане, не соблюдавшие эти правила, пришли на избирательный участок, но не нашли себя в списке.