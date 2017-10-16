Эксперт объяснил лидерство Сооронбая Жээнбекова на выборах президента

Заведующий отделом Средней Азии Института СНГ Андрей Грозин прокомментировал RT предварительные результаты выборов в Кыргызстане, по которым лидирует выдвинутый правящей Социал-демократической партией (СДПК) Сооронбай Жээнбеков.

«Он выходец с юга, а региональная принадлежность традиционно для Кыргызстана имеет серьезное значение, так как на юге живет большинство избирателей. Но на севере он, похоже, также понравился. Наверное, за счет имиджа немногословного, крепкого хозяйственника, который не интересуется какими-то отвлеченными идеологическими конструкциями, а занимается именно хозяйством, экономикой», — сказал он.

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Андрей Грозин напомнил, что в политической карьере Жээнбеков занимал не только пост премьер-министра Кыргызстана, но и был губернатором Ошской области. При этом, отметил эксперт, в роли президента ему предстоит освоиться на международной арене.

«У него не такой большой опыт внешнеполитической работы. Он не имеет такого широкого круга знакомств, как некоторые другие кыргызские элитарии на постсоветском пространстве и на международной арене. Ему будет труднее, надо будет учиться. Но для этого есть МИД, аппарат президента республики, аппарат советников», — заключил Андрей Грозин.