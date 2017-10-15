В общественную приемную ЦИК с начала голосования поступило 78 звонков

С момента открытия избирательных участков в 8.00 в общественную приемную Центральной избирательной комиссию по выборам и проведению референдумов поступило 78 телефонных звонков. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
По содержанию звонки распределились следующим образом:
— вопросы по «Форме-2» и включению в список избирателей на другом избирательном участке — 13 человек;
— вопросы по правам и обязанностям наблюдателя — 7 человек;
— жалобы на отсутствие в списке избирателей — 13 человек;
— уточнение адреса избирательного участка — 17 человек;
— жалоба на нарушение правил ведения агитации — 1 человек.
«Остальные звонившие задавали вопросы, не относящиеся к компетенции ЦИК КР: уточняли адреса отдельных избирателей, маршрут до своего УИК и другие», — говорится в сообщении.