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Выборы

В общественную приемную ЦИК с начала голосования поступило 78 звонков

С момента открытия избирательных участков в  8.00 в общественную приемную Центральной избирательной комиссию по выборам и проведению референдумов поступило 78 телефонных звонков. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

По содержанию звонки распределились следующим образом:

— вопросы по «Форме-2» и включению в список избирателей на другом избирательном участке — 13 человек;

— вопросы по правам и обязанностям наблюдателя — 7 человек;

— жалобы на отсутствие в списке избирателей — 13 человек;

— уточнение адреса избирательного участка — 17 человек;

— жалоба на нарушение правил ведения агитации — 1 человек.

«Остальные звонившие задавали вопросы, не относящиеся к компетенции ЦИК КР: уточняли адреса отдельных избирателей, маршрут до своего УИК и другие», — говорится в сообщении.
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