В Кыргызстане 17 процентов избирательных участков открылись раньше 8.00

В Кыргызстане 17 процентов избирательных участков в стране открылись раньше 8 часов утра. Об этом сообщил на брифинге президент Коалиции «За демократию и гражданское общество» Азамат Адилов.

По его словам, на территории КР в соответствии с законом в 8.00 открылись 83 процента избирательных участков. Были единичные случаи, когда участки открыли позже 8 часов.

По данным колл-центра коалиции, куда поступает информация с 500 избирательных участков, случайно отобранных и репрезентативных, на 11:00 явка избирателей составила 15,2 процента.

«Наблюдатели коалиции беспрепятственно осуществляли наблюдение на всех участках. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зафиксировано. Есть лишь отдельные процедурные нарушения. Например, в УИК № 5175 в Оше был зафиксирован сбой обоих АСУ, о чем члены комиссии составили акты. В течение часа второе АСУ было восстановлено, и комиссия возобновила его использование в нарушение ч. 15 статьи 31 конституционного Закона «О выборах президента КР и депутатов ЖК», — сообщил Азамат Адилов.