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Выборы

Чтобы понимали, кто это. Милицию Каракола оденут в специальные жилеты

Чтобы они отличались от избирателей, мэрия города Каракола сшила для сотрудников правоохранительных органов и членов добровольной народной дружины (ДНД) специальные жилеты и повязки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.  

Уточняется, что все обеспечивающие завтра общественный порядок, «во избежание кривотолков, должны будут в день голосования находиться в этой форме».  

Отмечается, что в день выборов президента на 24 избирательных участках города Каракола нести службу по охране общественного порядка будут 63 сотрудника милиции, 240 членов ДНД и 44 ветерана ОВД.
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