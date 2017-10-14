Чтобы понимали, кто это. Милицию Каракола оденут в специальные жилеты

Чтобы они отличались от избирателей, мэрия города Каракола сшила для сотрудников правоохранительных органов и членов добровольной народной дружины (ДНД) специальные жилеты и повязки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что все обеспечивающие завтра общественный порядок, «во избежание кривотолков, должны будут в день голосования находиться в этой форме».

Отмечается, что в день выборов президента на 24 избирательных участках города Каракола нести службу по охране общественного порядка будут 63 сотрудника милиции, 240 членов ДНД и 44 ветерана ОВД.