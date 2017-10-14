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Выборы

Ни по одному из телефонов «горячей линии» ЦИК операторы не отвечают

Ни по одному из телефонов «горячей линии», указанных на сайте ЦИК, операторы не отвечают на звонки.

Ранее Центризбирком сообщал о том, что создана координационная группа по оперативному реагированию в целях своевременного информирования избирателей о ходе голосования и реагирования на нарушения в день проведения выборов президента.

Подчеркивалось, что любой избиратель или иной участник избирательного процесса может сообщить в ЦИК о нарушениях избирательного процесса при голосовании на избирательных участках.

В ЦИК пока не комментируют, почему «горячая линия» практически парализована.
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