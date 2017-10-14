Ни по одному из телефонов «горячей линии» ЦИК операторы не отвечают

Ни по одному из телефонов «горячей линии», указанных на сайте ЦИК, операторы не отвечают на звонки.

Ранее Центризбирком сообщал о том, что создана координационная группа по оперативному реагированию в целях своевременного информирования избирателей о ходе голосования и реагирования на нарушения в день проведения выборов президента.

Подчеркивалось, что любой избиратель или иной участник избирательного процесса может сообщить в ЦИК о нарушениях избирательного процесса при голосовании на избирательных участках.

В ЦИК пока не комментируют, почему «горячая линия» практически парализована.