Выборы-2017. Выявлены нарушения при голосовании вне помещений

Сегодня, 14 октября, в ходе голосования вне помещений выявлены нарушения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Коалиции за демократию и гражданское общество.

Независимые наблюдатели от коалиции сегодня ведут мониторинг на 335 участках.

«На одном из УИКов в Бишкеке по реестру поступивших заявлений должны были выдать 38 бюллетеней, а выдали 50. Это однозначно нарушение. В Сулюкте один избиратель ошибся с участком для голосования. В заявлении он написал об одном участке, а пришел на другой, где ему выдали дополнительный бюллетень. Это противоречит нормам законодательства», - отметили в коалиции.

«В Московском и Жайыльском районах были проблемы с процессом опечатывания ящиков. Они должны быть опечатаны листом бумаги формата А4, вместо этого наклеили синюю наклейку. Еще был случай, когда председатель УИКа сама лично без присутствия других членов комиссии опечатала переносной ящик. Все факты зарегистрированы, по ним составлены акты», - добавили в организации.

Всего в голосовании вне помещения могли проголосовать 22,8 тысячи кыргызстанцев.

Выборы состоятся завтра, 15 октября.