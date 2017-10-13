Чем запомнились кандидаты в Кыргызстане?

Президентская кампания в Кыргызстане приближается к финишной прямой. Сложно прогнозировать, чем закончатся выборы: ситуация остается непредсказуемой до последнего дня, и кто станет победителем, абсолютно неизвестно. Но уже сейчас можно сделать первые выводы о том, кто из зарегистрированных кандидатов и чем запомнился избирателю.

Конечно же, запомнилась выборная кампания Омурбека Бабанова — как самая щедро-обильная в финансовом плане. Надо также отметить, что вложенные средства оправдали высокая организация мероприятий и явка избирателей. Искушенные политологи также заметили, что Бабанов сильно изменил свое обычное поведение в сторону проявления политической смелости. Если в бытность лидером депутатской фракции Бабанов днем требовал в ЖК отставок спикеров или правительства, а наутро в корне менял свое решение, то на этих выборах он, как ни странно, сумел удержаться на первоначальных позициях.

В ходе проведенных мероприятий Бабанов в качестве оратора показал себя с лучшей стороны: выступал грамотно, убедительно, энергично. Но в теледебатах его ораторское искусство оказалось слабоватым, а сам кандидат временами выглядел испуганным. Возникло впечатление, что на публичных встречах и в дебатах участвовали два разных человека.

Бросается в глаза подготовленность кандидата в вопросах, касающихся содержания его программы. Несмотря на выпады в адрес его программы со стороны критиков, которые сомневались в ее реалистичности, Бабанов, тем не менее, до конца продолжал придерживаться своих программных (местами фантастических) обещаний. Этим запомнилась его программа. Собственно, простому обывателю совершенно неинтересно, что прописано в программах кандидатов, его интересует не программа, а личность претендента. В этом плане Бабанов преуспел в формировании образа красивого, молодого, активного политика. Молодежной аудитории это особенно нравится.

Другой кандидат — от власти — Сооронбай Жээнбеков, как ни странно, в течение всех выборных мероприятий ничем особенным не запомнился электорату. Тавтология, но кандидат запомнился тем, что он ничем не запомнился. Даже не запомнилось то, что кандидат шел на выборы без предвыборной программы. К тому же видно, что команда Жээнбекова так и не смогла презентовать избирателю образ солидного кандидата, достойного президентской должности. Вялый, невнятный имидж кандидата в теледебатах с участием Бабанова еще больше съехал вниз. Зрители, которые наблюдали за дебатами, мягко говоря, просто оторопели от неожиданности, обнаружив «обратную сторону Луны» Жээнбекова. Аккордная точка в избирательной кампании претендента оказалась кляксой, какой-то более-менее приемлемый образ кандидата был разрушен несколькими неосторожными и необдуманными репликами. Этот ляпсус надолго запомнился избирателю.

Многие эксперты склоняются к мысли, что мощное использование административного ресурса «испортило» президентского преемника. Если бы Жээнбеков самостоятельно проводил агитационную кампанию и тратил собственные средства, он выглядел бы намного лучше. «Халява» в виде административного, финансового и информационного ресурсов никогда не приводила к положительным результатам.

Другие кандидаты, а точнее, группа южных политиков — Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев — тоже сильно запали в память избирателям. Но только странным, неадекватным поведением и излишне громкими заявлениями. Изначально собравшись в грозный политический кулак, троица представляла самую мощную коалицию, которая при желании могла составить конкуренцию любому кандидату. Однако монолит оказался мыльным пузырем. Несмотря на взаимные клятвы в любви и вечной дружбе, тройка кандидатов также дружно разбежалась, распродав себя в розницу богатым покупателям.

Приятным открытием для кыргызских избирателей стали, безусловно, Таалатбек Масадыков и Улукбек Кочкоров. В течение выборной кампании эти политики не особо выделялись, проводя вялотекущую агитационную кампанию. Но звезды молодых политиков взошли на теледебатах 5 октября, где они показали себя с самой лучшей стороны. С того дня страна с гордостью узнала о существовании новых и перспективных политиков.

Другой реальный кандидат на президентский пост, Темир Сариев, также отличился во время выборной кампании тем, что с самого начала твердо придерживался публично заявленной позиции: не объединяться ни с кем из политиков и стремиться только к победе. В каких только СМИ не выходили публикации о почти свершившихся слияниях Сариева с другими кандидатами, но каждый раз это оказывалось слухами. Естественно, что такая твердая принципиальность кандидата вызывает уважение не только у его сторонников.

Также Сариев запомнился как прекрасный двуязычный оратор, грамотно, уверенно, интеллигентно презентовавший свою выборную программу. И программа кандидата считается самой лучшей из всех: выверенная, продуманная, реалистичная.

Запомнился Сариев и тем, что смог создать одну из лучших команд, которая была на порядок сильнее любого штаба других кандидатов. Не имея внушительных административных и финансовых ресурсов, как у основных конкурентов, Сариев, тем не менее, создал им реальную конкуренцию. На протяжении всей предвыборной борьбы Сариев всегда был первым: провел съезд партии, сдал подписи в ЦИК, сдал экзамен по кыргызскому языку, не уступая лидерство основным конкурентам.

Сейчас становятся понятными слова президента Алмазбека Атамбаева о том, что он «заберет с собой многих политиков», которые не выдержали главный политический экзамен — президентские выборы — и показали себя не с самой лучшей стороны. Кто из политиков и чем запомнился народу — это и есть конец и начало политической карьеры тех, кто прямо или косвенно участвовал в выборной кампании. Народ все видит, запоминает и даст самую объективную оценку кыргызским политикам. Тем политикам, которые показали себя честными и принципиальными до конца, и тем, кто алчно разменялся на большие деньги и высокие должности.

Директор Центра общественно-политических технологий Исан Алмазов.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.