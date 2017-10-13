ГКНБ передал Генпрокуратуре материалы по Омурбеку Бабанову

В Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения и принятия решения поступили из ГКНБ КР материалы проверки в отношении кандидата на должность президента КР Омурбека Бабанова по факту его выступления перед жителями микрорайона «Амир-Тимур» в Оше 28 сентября 2017 года.

По данным отдела информации Генпрокуратуры, поступили и заключения политолого-филологической экспертизы и видеофонографического исследования.

«В соответствии с выводами политолого-филологической экспертизы в выступлении Бабанова содержатся признаки возбуждения межнациональной вражды, имеются призывы, побуждающие граждан к активному неповиновению представителям власти, что может привести к массовым беспорядкам. А также содержится высказывание, которое может побудить представителей отдельной этнической группы к активным действиям на межнациональной почве», — отметили в ГП.

«Видеофонографическим исследованием установлено, что голос и речь в записи выступлений принадлежат Омурбеку Бабанову и признаков монтажа не обнаружено. Относительно публикации в Интернете видеоролика выступления Бабанова перед жителями Оша, содержащего комментарии провокационного характера, ГКНБ КР проводит дополнительную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Выборы президента назначены на 15 октября.