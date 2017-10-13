Правительство КР: Выборы президента пройдут прозрачно и на высоком уровне

«Кыргызстан готов к проведению выборов президента. Они пройдут прозрачно и на высоком организационном уровне», — заявил первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов на очередном заседании Республиканского штаба.

По данным пресс-службы правительства, подготовка к выборам идет согласно установленному графику. Все территориальные избирательные комиссии оснащены необходимой спецтехникой, проблем с обеспечением избирательных участков электричеством быть не должно.

В страну для наблюдения за ходом голосования уже начали прибывать наблюдатели, представляющие различные международные организации и государства. Аккредитацию прошли 115 международных СМИ.

В день голосования на территории страны будут постоянно дежурить 9 тысяч 384 сотрудника милиции, которые будут следить за общественным порядком и безопасностью. Еще 180 сотрудников будут находиться в резерве.

Председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев проинформировал о том, что в день голосования будут работать 500 специалистов для технической поддержки и 200 специалистов дополнительно привлекут к работе непосредственно на избирательных участках. Также будет создана группа оперативного реагирования для решения локальных вопросов.