Правительство КР: Выборы президента пройдут прозрачно и на высоком уровне

«Кыргызстан готов к проведению выборов президента. Они пройдут прозрачно и на высоком организационном уровне», — заявил первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов на очередном заседании Республиканского штаба.
По данным пресс-службы правительства, подготовка к выборам идет согласно установленному графику. Все территориальные избирательные комиссии оснащены необходимой спецтехникой, проблем с обеспечением избирательных участков электричеством быть не должно.
В страну для наблюдения за ходом голосования уже начали прибывать наблюдатели, представляющие различные международные организации и государства. Аккредитацию прошли 115 международных СМИ.
Председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев проинформировал о том, что в день голосования будут работать 500 специалистов для технической поддержки и 200 специалистов дополнительно привлекут к работе непосредственно на избирательных участках. Также будет создана группа оперативного реагирования для решения локальных вопросов.