13:08
+17
USD 68.43
EUR 81.18
RUB 1.19
Выборы

Прямая линия с Бабановым: сегодня на НТС и всех независимых телеканалах страны

Прямая линия кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова состоится 13 октября в 20.00.

Трансляция в реальном времени будет вестись по всей стране, включая телеканалы НТС, ТНТ, МИР, Next TV, СТС – НБТ, РенТВ, Санат ТВ, New ТВ, а также радио – «Кыргызстан обондору», «Санжыра», «Марал ФМ», «Тумар ФМ». Кроме того, следить за прямой линией будет возможно через онлайн-трансляции на YouTube и Facebook.

В прямом эфире Омурбек Бабанов ответит на различные вопросы кыргызстанцев, касающиеся социально-экономического положения страны, его видения пути развития Кыргызстана, в том числе стратегии развития страны «Путь вперед», которую Омурбек Бабанов намерен реализовать, став президентом.

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г. Бишкек, ул. Шопокова 121/1. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 13.10.2017 г. Тираж: 1.
Ссылка:
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Член ЦИК Казахстана отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане
Срочно! Провокация против Темира Сариева
Напряжение в обществе возможно, если результаты выборов будут сфальсифицированы
Темир Сариев: Казахстан и Россия — наши самые близкие партнеры
Темир Сариев обратился к учителям, бюджетникам, пенсионерам, врачам и другим
Грязные технологии. Что возмущает членов движения «За честные выборы»
Темир Сариев: Должны быть четкие критерии отбора судей
Выборы-2017. Вне помещения проголосует более 22 тысяч кыргызстанцев
Выборы-2017. Освещать процесс голосования будут журналисты 35 иностранных СМИ
Темир Сариев дал интервью российским журналистам
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Пользователи соцсетей назвали Темира Сариева опытным государственником Пользователи соцсетей назвали Темира Сариева опытным государственником
Избирателям Кыргызстана недостаточно информации о&nbsp;кандидатах в&nbsp;президенты Избирателям Кыргызстана недостаточно информации о кандидатах в президенты
Темир Сариев: У&nbsp;нас будет единый и&nbsp;дружный народ Темир Сариев: У нас будет единый и дружный народ
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил присутствие в&nbsp;Баткенской области Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области
Платежные терминалы MegaCom&nbsp;&mdash; всегда под рукой! Платежные терминалы MegaCom — всегда под рукой!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Кыргызтелеком сдает свободные помещения в&nbsp;аренду Кыргызтелеком сдает свободные помещения в аренду