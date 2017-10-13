Прямая линия с Бабановым: сегодня на НТС и всех независимых телеканалах страны

Прямая линия кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова состоится 13 октября в 20.00.

Трансляция в реальном времени будет вестись по всей стране, включая телеканалы НТС, ТНТ, МИР, Next TV, СТС – НБТ, РенТВ, Санат ТВ, New ТВ, а также радио – «Кыргызстан обондору», «Санжыра», «Марал ФМ», «Тумар ФМ». Кроме того, следить за прямой линией будет возможно через онлайн-трансляции на YouTube и Facebook.

В прямом эфире Омурбек Бабанов ответит на различные вопросы кыргызстанцев, касающиеся социально-экономического положения страны, его видения пути развития Кыргызстана, в том числе стратегии развития страны «Путь вперед», которую Омурбек Бабанов намерен реализовать, став президентом.

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г. Бишкек, ул. Шопокова 121/1. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 13.10.2017 г. Тираж: 1.