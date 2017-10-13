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Выборы

Срочно! Провокация против Темира Сариева

Сегодня с утра в регионах начали  активно распространяться слухи. Агитаторы и представители штабов Бабанова и Жээнбекова заверяют избирателей  о том, что Сариев присоединился к их кандидату. Это провокация! Темир Сариев идет на выборы сам и нацелен только на победу!

В этой связи штаб Темира Сариеа сделал заявление. В нем говорится, что слухи, которые начали массово распространяться среди населения в регионах по всей стране, беспочвенны и не соответствуют действительности. Попытка донести до избирателей лживую информацию о том, что якобы Сариев снял свою кандидатуру с гонки – это ни что иное, как страх оппонентов перед сильным соперником.  Конкуренты предпринимают отчаянные попытки, чтобы не дать Темиру Сариеву одержать уверенную победу на выборах.

Рейтинг Темира Сариева за последние несколько дней значительно вырос, это подтверждают ежедневные замеры штаба на местах.  Штаб Темира Сариева призывает своих соперников не опускаться до уровня распространения слухов и домыслов и вести честную и конкурентную борьбу. Темир Сариев не намерен снимать свою кандидатуру и пойдет до победного конца.

Вместе к победе!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.
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