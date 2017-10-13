Темир Сариев обратился к учителям, бюджетникам, пенсионерам, врачам и другим

Темир Сариев сделал обращение к кыргызстанцам в рамках дебатов на КТРК. В своем обращении кандидат призвал соотечественников сделать правильный выбор.

«Уважаемые друзья, пришло время сделать правильный ответственный выбор. Я обращаюсь к учителям, врачам, государственным служащим, солдатам, офицерам, бизнесменам, молодежи. Проголосуйте от сердца и сделайте правильный выбор – за Сариева», - призвал кандидат.

Не бойтесь административного ресурса. Вместе мы можем! Это ваш голос! Никто не может заставить вас голосовать за того или иного кандидата!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.