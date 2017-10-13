Грязные технологии. Что возмущает членов движения «За честные выборы»

Накануне дня тишины в ИА «24.kg» члены движения «За честные выборы» провели пресс-конференцию.

По словам экс-депутата парламента Феликса Кулова, агитационный период засорен нечистоплотными методами борьбы. Отдельные СМИ транслируют откровенно лживые и клеветнические материалы в отношении практически всех кандидатов. По мнению политика, особенно преуспели ОТРК и ЭлТР. По словам Феликса Кулова, в сюжетах этих телеканалов не было вброса компромата только на кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова.

Феликс Кулов добавил, что совершенно неприемлемо, когда депутаты Жогорку Кенеша занимаются агитацией. Он отметил и неприкрытое использование административного ресурса.

А экс-президент страны Роза Отунбаева считает, что наблюдается определенный рост - от выборов к выборам мы учимся все-таки демократии.

«Но очень странно, что сегодня на пресс-конференции нет правительственных СМИ, которые продолжают показывать ложь и компромат. Члены нашего движения на их экраны не попадут», - отметила Роза Отунбаева.

Выборы главы государства пройдут 15 октября.