Темир Сариев: Должны быть четкие критерии отбора судей

Темир Сариев выступил на дебатах в эфире КТРК.

Отвечая на вопрос о реформах в судебной системе, кандидат отметил необходимость создания независимого профессионального органа по отбору судей.

«Одну половину этого органа должен рекомендовать Совет судей, а вторую – гражданское общество, работающие в сфере юриспруденции. Там должны быть четкие критерии. Сам же Совет судей должен утверждать парламент без права выдвижения. Вот тогда мы сможем создать Совет по отбору судей, и этот орган начнет отбирать профессионалов, работающих честно и справедливо», – подчеркнул Темир Сариев.

Он также отметил, что для эффективной работы судебной системы должна быть сформирована дисциплинарная комиссия, которая будет отслеживать каждое решение суда.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.