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Выборы

Выборы-2017. Вне помещения проголосует более 22 тысяч кыргызстанцев

Вне помещения завтра, 14 октября, намерены проголосовать 22 тысячи 821 кыргызстанец. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.

Голосование вне помещения проводится только за один календарный день до дня голосования в период с 8.00 до 20.00 и только на основании заранее поданного письменного заявления избирателя о предоставлении ему такой возможности.

Вне помещения могут голосовать граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок; избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства; а также в исключительных случаях военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах.

Выборы назначены на 15 октября. По последним данным ГРС, в Кыргызстане смогут проголосовать 3 миллиона 25 тысяч 902 человека, за рубежом — 18,5 тысячи граждан.
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