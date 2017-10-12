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Выборы

Т.Сариев: Буду президентом для кыргызстанцев, а не для своего ближнего окружения

Темир Сариев всегда ставил на первое место интересы и проблемы граждан, поэтому сегодня он с уверенностью говорит о том, что на посту президента он будет служить только своему народу.

«Действительно тяжелый выбор стоит, каждый хочет не ошибиться. Я обещаю, я буду продолжать ту политику, которую начинал, будучи министром и премьер-министром. Могу с уверенностью сказать, что в сегодняшней стабильности есть и моя заслуга. Я намерен это продолжать. Для нашего народа главное – стабильность и устойчивость. Мы должны установить справедливую и честную власть. Я буду служить народу. Я не буду президентом какой-то партии, я не буду президентом своего ближнего окружения, я буду президентом каждого кыргызстанца», - заверил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.
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