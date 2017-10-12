Асанбек Алымкожоев: У Темира Сариева есть все шансы стать кыргызским Путиным

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Асанбек Алымкожоев поддержал Темира Сариева и обозначил то, что руководителем страны должен стать сильный и волевой человек.

«К сожалению, количество войн только увеличивается. Миллионы людей стали беженцами, десятки и сотни тысяч людей погибли. Президент как главнокомандующий Вооруженными силами отвечает за безопасность страны, за политическую стабильность, за мир и за твердую внешнюю политику. Президент должен быть патриотом и профессионалом международного уровня. Приведу пример, в канун прихода к власти Путина в России, на Кавказе была война, в стране – полная экономическая разруха, разгул преступности. А сегодня, как вы видите, Путин со своей командой вернул Россию в разряд мировых держав. У Темира Сариева есть все шансы стать кыргызским Путиным, потому что Темир воспитывался в многодетной сельской семье, учился в спортивном интернате, отслужил в армии и затем от простого рабочего дорос до премьер-министра страны. На посту премьера он за короткий срок сумел сделать многое, принимая твердые решения, при этом учитывая интересы всех сторон», - подчеркнул генерал.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.