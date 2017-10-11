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Выборы

Омурбек Бабанов: Ни одни выборы, ни одна должность не стоят захвата власти

«Все, что показывает ОТРК, - ложь и провокация», - сказал лидер партии «Республика - Ата Журт», выступая в теледебатах кандидатов в президенты Кыргызстана, которые проходят в прямом эфире на телеканале ОТРК.

По его словам, на телевидении все время крутят сюжеты, где член одной из партий Мелис Аспеков и представители преступного мира говорят по телефону о предстоящих выборах и что их финансирует Омурбек Бабанов.

«Ни одни выборы, ни одна должность не стоят того, чтобы власть захватывали. Все время показывают Аспекова, лиц преступного мира, как они по телефону разговаривают, что Бабанов их финансировал или Бабанов после 15 октября захватит власть, я никогда не захватывал власть и не собираюсь ее захватывать! Это я официально заявляю», - сказал кандидат в президенты КР и добавил, что он обязательно выиграет выборы.

Напомним, в теледебатах участвуют кандидаты в президенты Омурбек Бабанов, Токтайым Уметалиева, Арстанбек Абдылдаев, Таалатбек Масадыков и Улукбек Кочкоров.

Выборы президента Кыргызстана состоятся в это воскресенье, 15 октября.
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