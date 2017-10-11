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Выборы

Свыше 650 сотрудников ОАО «Востокэлектро» задействуют в день выборов

В целях бесперебойного обеспечения электроэнергией в день выборов президента КР будут задействованы более 650 сотрудников ОАО «Востокэлектро». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе распредкомпании.

Уточняется, что «Востокэлектро» организовало дежурство оперативно-ремонтных бригад и обеспечило аварийным запасом оборудования и материалов.

На всех избирательных участках Иссык-Кульской и Нарынской областей закреплены дежурные сотрудники. Всего задействуют 54 оперативно-выездные бригады и 680 электромонтеров. На случай возникновения аварийных ситуаций избирательные участки укомплектованы независимыми источниками электроэнергии — генераторами.

Всего в зоне обслуживания ОАО «Востокэлектро» 414 избирательных участков, из них в Исык-Кульской области 235, в Нарынской 179.
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