IRI о предстоящих президентских выборах в Кыргызстане

В Кыргызстане 15 октября состоятся президентские выборы. Ожидается, что это станет первой в истории страны официальной передачей власти от одного избранного чиновника другому, написал Международный республиканский институт (IRI).

Если выборы пройдут мирно, это станет показателем демократического развития Кыргызстана и закрепит успех страны, достигнутый в последние годы. Новый президент сыграет важную роль в решении таких проблем, как коррупция и безработица.

В настоящее время есть два основных претендента: бывший премьер министр Сооронбай Жээнбеков (СДПК) и представитель оппозиции Омурбек Бабанов («Республика»). Проведенный Международным республиканским институтом опрос в начале года показал, что рейтинг положительного отношения к Бабанову выше, чем к Жээнбекову. Однако, будучи представителем партии, находящейся у власти, Жээнбеков может иметь преимущество за его схожесть и ассоциации с нынешним президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Безработица и коррупция считались доминирующими проблемами граждан Кыргызстана в течение нескольких лет по результатам опроса IRI. По мере того как уровень экономики снизился, число эмигрантов из Кыргызстана возросло. Это проблема, которую кандидаты пообещали решить, создав больше рабочих мест на родине, чтобы вернуть мигрантов в Кыргызстан.

Средняя явка на последних выборах колебалась от 50 до 60 процентов, при этом явка среди молодежи была небольшой. Конечный результат, вероятно, будет зависеть от того, как сторонники остальных одиннадцати кандидатов распределят свои голоса между двумя наиболее вероятными кандидатами, отметили эксперты института.