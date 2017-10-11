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Выборы

ГРС: Избирателям, оказавшимся в списках других УИК, надо обратиться в милицию

Государственная регистрационная служба (ГРС) призывает избирателей, оказавшихся в списках других УИК по форме №2, обратиться в правоохранительные органы. 

Форма №2 позволяет избирателям принять участие в голосовании по месту проживания, отличному от прописки. По данным ГРС, по форме №2 на президентских выборах 15 октября зарегистрировано 314 тысяч избирателей. Всего на предстоящие выборы зарегистрировано 3 миллиона 25 тысяч 770 избирателей.

Как сообщили в ГРС, ранее в Службу поступило три обращения от избирателей, оказавшихся в списках избирателей по форме №2 без их ведома. После проверки результаты направят в Центризбирком для юридической оценки.  

Ранее в СМИ сообщали, что согласно форме №2 избирательные участки жителей Узгенского и Кара-Суйского районов оказались в городе Оше. И таких избирателей более двухсот. 
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