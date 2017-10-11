Темир Сариев встретится с жителями Бишкека

Кандидат в президенты КР Темир Сариев проведет встречу с жителями столицы. В рамках встречи кандидат расскажет о своей предвыборной программе и о реформах, которые он намерен провести на посту президента.

В поддержку Темира Сариева выступят звезды кыргызской эстрады, видные общественные и политические деятели, молодежь и представители интеллигенции.

Встреча состоится 11 октября в 16.00 возле памятника Курманджан датке.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 11.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.