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Выборы

Финишная прямая. Сколько потратили на выборы кандидаты в президенты

Контрольно-ревизионная группа при Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов опубликовала информацию о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов на должность президента Кыргызстана по состоянию на 9 октября. 

Лидером остается Омурбек Бабанов, который уже вложил в избирательную кампанию 197,2 миллиона сомов. В его фонде остается 3,3 миллиона. 

Далее следует Сооронбай Жээнбеков с потраченными 98,5 миллиона сомов. И замыкает тройку лидеров Темир Сариев, затративший 39,4 миллиона сомов. 

Меньше всех потратил Адахан Мадумаров – 1,3 миллиона сомов. У него на счету осталось 1,4 тысячи сомов. 

Выборы президента назначены на 15 октября. На эту должность претендуют 11 человек. 
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