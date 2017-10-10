Финишная прямая. Сколько потратили на выборы кандидаты в президенты

Контрольно-ревизионная группа при Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов опубликовала информацию о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов на должность президента Кыргызстана по состоянию на 9 октября.

Лидером остается Омурбек Бабанов, который уже вложил в избирательную кампанию 197,2 миллиона сомов. В его фонде остается 3,3 миллиона.

Далее следует Сооронбай Жээнбеков с потраченными 98,5 миллиона сомов. И замыкает тройку лидеров Темир Сариев, затративший 39,4 миллиона сомов.

Меньше всех потратил Адахан Мадумаров – 1,3 миллиона сомов. У него на счету осталось 1,4 тысячи сомов.

Выборы президента назначены на 15 октября. На эту должность претендуют 11 человек.