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Выборы

Выборы-2017. Центризбирком предупредил, что еще может снять кандидатов с гонки

Центризбирком предупредил, что еще может снять кандидатов с гонки.

В его пресс-службе пояснили, что регистрация кандидата отменяется не позднее пяти календарных дней до дня голосования в ряде случаев.

В том числе если кандидат сам заявил о снятии своей кандидатуры; при нарушении кандидатом финансирования своей избирательной кампании либо правил ведения предвыборной агитации; в случае причастности кандидата к подкупу избирателей, а также вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении кандидата.

«Однако по Закону «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» в случае нарушения кандидатом требований, установленных статьями 22-28 этого закона, избирательная комиссия вправе сделать им письменное предупреждение», — говорится в сообщении.

В случае неоднократного нарушения кандидатом указанных требований ЦИК вправе принять решение об отмене его регистрации.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов просит кандидатов на должность президента неукоснительно соблюдать правила избирательного процесса в период пяти календарных дней до дня голосования.

Выборы главы государства назначены на 15 октября.
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