Выборы-2017. В штабе Бабанова считают, что ЦИК работает на одного кандидата

«ЦИК, ГКНБ, ряд телеканалов стали адвокатами одного кандидата. Одного кандидата поддерживает 65 процентов населения, а другого — власть и деньги непонятного происхождения», — заявил сегодня на пресс-конференции советник кандидата в президенты Омурбека Бабанова Мирсулжан Намазалиев.

Он считает, что ЦИК работает на оппонента Омурбека Бабанова. А Бабанову вынесено уже два предупреждения, рабочая группа предлагает вынести третье — за выступление в микрорайоне «Он-Адыр» в городе Ош.

«Спецслужбы гонятся за нами, снимают и могут использовать любую часть выступления. Бабанов - опытный политик. Зная это, он не мог сказать того, в чем его обвиняют. Тем более, в социальной сети велась прямая трансляция. Почему они работают на одного кандидата? Спецслужбы прослушивают телефоны», — сказал Мирсулжан Намазалиев.

Он рассказал, что на одной из встреч был избит выступающий активист. По этому факту никто не проводит расследование. Кроме того, все закрывают глаза на подкуп избирателей.