Избирателя приписали к участку, где он никогда не числился

Кыргызстанцы жалуются, что их приписали к избирательному участку, где они никогда не числились. Об этом они написали в социальной сети.

«Решили с мамой проверить свои фамилии в shailoo.srs.kg. Свою фамилию я нашла по прописке, а вот с мамой возникли проблемы. Она, оказывается, прописана или изъявила желание голосовать в новостройке «Рухий Мурас» по форме № 2. Проблема в том, что она прописана по тому же адресу, что и я, к тому же не писала заявления на то, чтобы ей поменяли адрес. Заявление написано 29 сентября. Как это понимать? Мама даже не знает, где находится «Рухий Мурас». Получается, кто-то написал за нее заявление? Зачем ее перекинули туда, куда она не поедет? Кому это надо?» — задается вопросом пользователь.

Еще несколько человек столкнулись с такой проблемой. Некоторые живут постоянно на Иссык-Куле, а в базе указано, что они приписаны к участку в бишкекской новостройке «Ак-Ордо».